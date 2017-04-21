На Украине хотят пересмотреть "черный список" российских артистов

Украинский министр культуры Евгений Нищук заявил о пересмотре списка российских деятелей культуры, запрещенных на Украине, сообщается на сайте ТСН украинского телеканала "1+1",

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. Всего, по информации депутата Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры сейчас состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.





Как рассказал Нищук, создана особая межведомственная комиссия с участием представителей Службы безопасности Украины, сотрудников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний.





"Идет пересмотр тех списков, которые еще были с тех времен, когда они (российские артисты) "скопом" пошли (с 2015 года)", — заявил украинский министр.





По его словам, с тех пор появились новые российские артисты, которые не только негативно высказываются в отношении Украины, но и "являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями".