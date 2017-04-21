Назарбаев рассказал Исекешеву, каким должен быть идеальный мэр города

Президент РК Нурсултан Назарбаев пообещал лично объезжать с утра Астану, пока не начнется ЭКСПО, чтобы проинспектировать как ее «помыли-почистили-побелили», передает корреспондент Zakon.kz





«Хороший мэр города должен быть хорошим мэром города», - заявил глава государства.





В качестве примера он привел свое видение того, каким должен быть распорядок акима.





«Он (аким) встает в 5 часов утра, объезжает весь город вместе с замами и аппаратом, потом приходит на работу, говорит: «Пока Президент сейчас приедет, чтобы все помыли-почистили-побелили», - отметил Н. Назарбаев на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию столицы.





При этом Президент указал, что будет лично утром объезжать весь город до того времени, пока не начнется выставка ЭКСПО.





«Я теперь сейчас до ЭКСПО буду рано выезжать, сначала буду объезжать весь город, потом буду приезжать на работу. Если ты этого не хочешь делать», - обратился он к акиму Астаны Асету Исекешеву.





«Это касается всех городов, областных центров. Начальник города должен быть хозяином города, любить его», - заключил глава государства.





Ксения Давыдова, Астана