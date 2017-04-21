Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в петербургском метро
21 апреля 2017, 14:22
Таким образом, число жертв теракта достигло 15 человек (террорист-смертник в число погибших не включается).
В больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро, который произошел 3 апреля. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, передает Lenta.ru.
3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Было установлено, что его совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, в 2011 году получивший российское гражданство.. В результате взрыва погибли 14 человек, за медицинской помощью обратились 89 пострадавших.
Подозреваемый в организации теракта уроженец Киргизии Аброр Азимов был арестован 18 апреля до 3 июня. Его задержали днем ранее в Одинцовском районе Подмосковья, при нем был найден заряженный боевой пистолет. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.
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Фото Александр Тарасенков / РИА Новости
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