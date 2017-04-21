Президент: Жилье из государственного фонда должны получать в первую очередь жители Астаны

Жилье из государственного фонда должны получать в первую очередь жители Астаны. Такое заявление сделал Президент Нурсултан Назарбаев на совещании в офисе АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», сообщает МИА «Казинформ».

«Очереди на получение квартир, прежде всего, связаны с вопросами регистрации. В отдельных помещениях прописываются десятки и даже сотни граждан....Так, в одном из частных домов, улица Березовая, дом 156, в районе Юго-Востока, зарегистрировано свыше 1 700 человек. В одном доме. Что за резиновая такая комната? В общежитии микрорайона «Пригородный» только в одной комнате прописаны 1 200 человек. Естественно, эти люди там не живут. Но получили регистрацию и основания претендовать на государственное жилье», - сказал Н.Назарбаев.

Президент подчеркнул, что только социально незащищенные граждане должны получать арендное жилье. Другие категории граждан должны участвовать в различных жилищных программах - жилстройсбережения, кредиты, ипотека.

«Получается, что приезжают откуда-то, регистрируются тысячи человек в одну комнату. Становятся, нажимают на всех, и выдается квартира тем, кто в прошлом месяце приехал откуда-то издалека, а жители Астаны, которые давно здесь живут и работают, вкладывают деньги, не могут получить квартиры», - отметил Глава государства.

Начальник ДВД Астаны Амантай Аубакиров в ответ на замечание Президента сообщил, что выявленные владельцы жилья, где незаконно регистрируют непроживающих граждан, наказаны. По его словам, изменения в законодательстве, произошедшие в последнее время, позволяют успешно бороться с такими правонарушениями.