Асет Исекешев предложил снести частные дома и дачи в Астане

Аким Астаны Асет Исекешев доложил Президенту Нурсултану Назарбаеву о реализации пилотной программы по сносу ветхого и аварийного жилья, сообщает МИА «Казинформ».

«Снесено уже 117 двухэтажных домов, до конца года будет снесено 228 и построено 6700 квартир, путем переселения горожан в современные квартиры. С учетом наработанного опыта и того факта, что эта программа заканчивается в этом году, предлагаем масштабировать ее в программу реновации городской среды по двум направлениям», - заявил он на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 и развитию города.

В случае одобрения, согласно программе, сносу будут подлежать индивидуальные жилые дома и дачных массивы. На их месте аким предлагает построить современные более комфортабельные дома.