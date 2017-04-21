Аким Астаны заявил об устранении неприятного запаха Талдыколя

Аким Астаны Асет Исекешев доложил Президенту Нурсултану Назарбаеву о работе по очистке озера Талдыколь, сообщает МИА «Казинформ».

«Вторая станция полностью сдана. Запах сероводорода устранен. Работы по благоустройству, озеленению и рекультивации будут завершены до конца сентября», - сообщил он на совещании по вопросам подготовки к ЭКСПО-2017, а также развитию Астаны.

Вместе с тем аким подчеркнул проводимую работу по сооружению ливневых канализаций. Он напомнил, что в 2016 году были построены три очистных сооружения, а в 2017 году будут завершены еще три.

«Построим три магистральных коллектора, включая водосбрасывающий коллектор до реки Есиль. Таким образом, как было запланировано, в 2017 году будет полностью обезопасено водоотведение левобережной части. В 2018 году путем строительства еще десяти объектов будет завершена застроенная часть города», - добавил градоначальник.

А.Исекешев сообщил, что ряд перспективных районов, таких как аллея Мынжылдык, поселок Тельмана, планируется завершить в 2019 году.

Также акимат приступает к разработке новой программы по управлению водными ресурсами, которая предусматривает кроме водоотведения повторное использование очищенных хозяйственно-бытовых, дорожных ливневых оттоков с учетом разработки гидравлической модели городской территории.