Батурина возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes
21 апреля 2017, 14:41
В общем рейтинге она потеряла 25 позиций, однако по-прежнему лидирует среди женщин.
Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина стала самой богатой женщиной из рейтинга "200 богатейших бизнесменов России 2017", который составил журнал Forbes, передает РИА Новости.
По оценке журнала, за год состояние Батуриной сократилось на сто миллионов долларов — до миллиарда. В результате в общем рейтинге она потеряла 25 позиций, однако по-прежнему лидирует среди женщин.
Вторую строчку сохранила Елена Рыболовлева, получившая свое состояние (600 миллионов долларов) после развода с бывшим владельцем "Уралкалия" и председателем футбольного клуба "Монако" Дмитрием Рыболовлевым.
Третье место в рейтинге заняла владелица группы S7 Наталия Филева, которая впервые вошла в список Forbes. Она выбила из тройки акционера завода про производству детского питания и минеральной воды "Прогресс" Ольгу Белявцеву.
Белявцева и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая в 2016 году стала четвертой, на этот раз вообще не вошли в список двухсот самых богатых российских предпринимателей.
Фото © РИА Новости . Сергей Березин
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