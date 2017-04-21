В городском парке Англии покончила с собой девушка, выигравшая ранее конкурс красоты
21 апреля 2017, 14:45
Родители девушки рассказали, что Сэмми пыталась покончить с собой ещё в 2015 году, но тогда всё обошлось.
29-летняя начинающая модель, которая в последнее время боролась с депрессией и переживала расставание с парнем, была найдена мёртвой в городском парке Челтнем, Англия. Кроме того, перед смертью Саманта Кирси приняла слишком большое количество лекарств, передает Life.ru.
Родители девушки рассказали, что Сэмми пыталась покончить с собой ещё в 2015 году, но тогда всё обошлось. В 2016 году она была госпитализирована из-за передозировки. После этого она проходила когнитивно-поведенческую терапию, но её оттуда выгнали, когда она перестала появляться на занятиях. Семья погибшей считает, что в этом была вина охранников медучреждения. Через неделю после этого её нашли мёртвой.
По словам родственников, Сэмми была очень популярной и красивой, но в течение долгого времени она не обращала внимания на свои психологические проблемы. В 2009 году она выиграла городской конкурс красоты. А вскоре стала жить вместе со своим бойфрендом — Дэном Кумбером. Он и рассказал, что в 13 лет у неё было диагностировано расстройство пищевого поведения, но с 26 лет её состояние стало ухудшаться.
Фото с сайта life.ru
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