Президент РК: Накупили дорогих автобусов, а водить некому

Столичным властям следует отработать построение "эффективного городского трафика" в части автомобильного и автобусного движения, заявил на совещании по вопросам подготовки к Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", а также по развитию города Астаны президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы закупили 380 автобусов фирмы Iveco на 46 миллиардов тенге, каждый из них обошелся государству в 120 миллионов тенге: сейчас выясняется, что эти автобусы водить некому. Нет водителей, которые соответствовали бы квалификации. Вопросами обучения и подготовки никто не занимается, хотя это должно было быть заложено в контракте по закупу таких автобусов. Пунктов сервисного обслуживания для этих автобусов нет", — констатировал глава государства.



