Президент РК: Накупили дорогих автобусов, а водить некому
21 апреля 2017, 14:48
Около 400 новых комфортабельных автобусов на 45,6 млрд тенге были закуплены в преддверии ЭКСПО-2017.
Столичным властям следует отработать построение "эффективного городского трафика" в части автомобильного и автобусного движения, заявил на совещании по вопросам подготовки к Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", а также по развитию города Астаны президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Мы закупили 380 автобусов фирмы Iveco на 46 миллиардов тенге, каждый из них обошелся государству в 120 миллионов тенге: сейчас выясняется, что эти автобусы водить некому. Нет водителей, которые соответствовали бы квалификации. Вопросами обучения и подготовки никто не занимается, хотя это должно было быть заложено в контракте по закупу таких автобусов. Пунктов сервисного обслуживания для этих автобусов нет", — констатировал глава государства.
Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признал, что "по водителям, конечно, ситуацию упустили", но тут же попытался доказать, что акимат "ситуацию исправляет".
"Пришло первых 30 автобусов, 200 водителей на сегодняшний день уже приняты, мы начали передачу. До конца мая…" — начал было он, но Назарбаев заметил: "Смотри, сейчас второпях их насадите, начнут они по улицам гулять, сшибать всех".
Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 100 стран.
Источник: Sputnik Казахстан
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