Около 900 человек эвакуировали из школы из-за ложного звонка о бомбе в Караганде

По информации полиции, сообщение о "бомбе" в здании школы в 22-м микрорайоне Пришахтинск в Караганде поступило в пятницу, в 10.18. Звонивший мужчина рассказал, что на его стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в здании школы № 32 заложено взрывное устройство.





На место происшествия выехали все экстренные службы города, из здания эвакуированы порядка 900 человек. "Саперами ДВД области здание осмотрено, взрывного устройства не обнаружено", — сообщил Кудияров.





В настоящий момент принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленницы.