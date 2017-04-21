Около 900 человек эвакуировали из школы из-за ложного звонка о бомбе в Караганде
21 апреля 2017, 14:49
В настоящий момент принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленницы.
Из-за ложного сообщения неизвестной женщины о якобы заложенном взрывном устройстве из школы эвакуировали около 900 учащихся и сотрудников, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь департамента внутренних дел Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
По информации полиции, сообщение о "бомбе" в здании школы в 22-м микрорайоне Пришахтинск в Караганде поступило в пятницу, в 10.18. Звонивший мужчина рассказал, что на его стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в здании школы № 32 заложено взрывное устройство.
На место происшествия выехали все экстренные службы города, из здания эвакуированы порядка 900 человек. "Саперами ДВД области здание осмотрено, взрывного устройства не обнаружено", — сообщил Кудияров.
В настоящий момент принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленницы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855180-ed78be193cc905e34483a025ca864604
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...