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Около 900 человек эвакуировали из школы из-за ложного звонка о бомбе в Караганде

21 апреля 2017, 14:49

В настоящий момент принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленницы.

Из-за ложного сообщения неизвестной женщины о якобы заложенном взрывном устройстве из школы эвакуировали около 900 учащихся и сотрудников, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь департамента внутренних дел Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

По информации полиции, сообщение о "бомбе" в здании школы в 22-м микрорайоне Пришахтинск в Караганде поступило в пятницу, в 10.18. Звонивший мужчина рассказал, что на его стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в здании школы № 32 заложено взрывное устройство.

На место происшествия выехали все экстренные службы города, из здания эвакуированы порядка 900 человек. "Саперами ДВД области здание осмотрено, взрывного устройства не обнаружено", — сообщил Кудияров.

В настоящий момент принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленницы.

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