Назарбаев о пустующих культурных объектах: Ничего не делается
21 апреля 2017, 14:53
Глава государства сделал замечания городским властям и профильному министерству касательно культурных и спортивных объектов.
Президент Казахстана сделал замечания городским властям и профильному министерству касательно культурных и спортивных объектов, которые на сегодняшний день пустуют и стоят на государственном обеспечении.
"Мы уже говорили, Асет Орентаевич, большой опыт приобрел в министерстве, много лет работал. Ждал, когда ты накопишь этот опыт. Мы говорили: столько культурных объектов, никто не управляет. Они пустуют, деньги не зарабатывают. Вместе с министром ничего не делаете вы", — сказал Назарбаев на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию города Астаны.
Глава государства, учитывая данный факт, отметил, что в таком случае лучше бы отдали под управления специализированным западным компаниям построенные в Астане объекты, где на сегодняшний день не проводятся крупные соревнования и другие мероприятия.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: СЦК
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