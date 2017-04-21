Назарбаев о пустующих культурных объектах: Ничего не делается

"Мы уже говорили, Асет Орентаевич, большой опыт приобрел в министерстве, много лет работал. Ждал, когда ты накопишь этот опыт. Мы говорили: столько культурных объектов, никто не управляет. Они пустуют, деньги не зарабатывают. Вместе с министром ничего не делаете вы", — сказал Назарбаев на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию города Астаны.





Глава государства, учитывая данный факт, отметил, что в таком случае лучше бы отдали под управления специализированным западным компаниям построенные в Астане объекты, где на сегодняшний день не проводятся крупные соревнования и другие мероприятия.