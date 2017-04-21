Прогноз погоды в РК на выходные: несмотря на осадки, синоптики обещают тепло
21 апреля 2017, 15:10
Прогноз погоды на 22-24 апреля.
В большинстве областей республики в выходные дни пройдут дожди, в северных регионах с мокрым снегом, местами грозы и порывистый ветер 15-25 м/с. Такая погода связана с циклонами, смещающимися один за другим через территорию республики с районов Чёрного моря. Поэтому и температура воздуха, не смотря на осадки, будет по-прежнему выше нормы, сообщает Zakon.kz
Консультативный прогноз погоды по Астане
на 21 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Тем-пература ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
на 22 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +13+15°С.
на 23 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем временами порывы 18 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +16+18°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 21 апреля: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
на 22 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температу-ра ночью +10+12°С, днем +14+16°С.
на 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
Фото: Gismeteo
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