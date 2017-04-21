Булат Бакауов: Теперь у нас есть братская область в Беларуси
21 апреля 2017, 15:19
Область заинтересована в сотрудничестве с белорусами в сфере машиностроения.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов, побывавший с рабочим визитом в Гомельской области Республики Беларусь, отметил, что дружественные регионы должны сотрудничать не только в сфере экономики, но и в других отраслях, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
- За три дня в Беларуси мы увидели много интересного, здесь есть, чему поучиться, - отметил Булат Бакауов во время межрегионального заседания Павлодарской и Гомельской областей. – Мы готовы пригласить к себе специалистов гомельских коммунальных служб для обмена опыта с нашими работниками архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, глава региона заявил, что наша область заинтересована в сотрудничестве с белорусами в сфере машиностроения. Также аким в очередной раз презентовал регион и подробно остановился на развитии в стране сельхозкооперации.
- Да, у нас имеются крупные крестьянские хозяйства, но 80% сельхозпродукции производят личные подсобные хозяйства, - заявил он. - Мы уделяем огромное внимание созданию кооперативов. Благодаря субсидированию мотивируем личные подсобные хозяйства к объединению в кооперативы.
В рамках заседания главы регионов - Булат Бакауов и Владимир Дворник - подписали протокол встречи. Аким Павлодарской области поблагодарил гомельского коллегу за возможность укрепить двусторонние отношения. - Теперь у нас есть братская область в Беларуси, - подчеркнул глава региона.
– Думаю, мы должны ежегодно встречаться. Активно поддерживая вопросы межрегиональной интеграции, мы будем способствовать реализации государственных задач, которые перед нами ставят главы наших государств в рамках работы Евразийского экономического союза.
Автор: Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева
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