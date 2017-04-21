Назарбаев о развитии Астаны: Такого безобразия даже раньше не было

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал акима Астаны Асета Исекешева за ряд проблемных вопросов, которые повторяются до сих пор при строительстве и благоустройстве города, отметив, что так плохо не было даже при прошлом градоначальнике.

«В городе продолжается строительства жилых комплексов, социальных объектов без сопутствующей инфраструктуры и паркингов. Посмотрите на скопление машин. Туда уже никто не подъедет. Где платные паркинги? На самом деле, даже раньше такого безобразия не было, Адильбек Рыскельдинович. Это давно складывалось, не ты за все отвечаешь, но подчеркиваю, что с этим надо кончать», — сказал Назарбаев, обращаясь к Асету Исекешеву на совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.

Среди имеющихся проблем президент отметил отсутствие хорошей дороги, освещения, тротуаров и пешеходных переходов.

«На чистом поле строим город, конфетка. Пусть застройщики все сразу делают. Посмотрите, в новом районе «Жағалау» что делается? Как принимать такие дома с таким безобразным двором? Наводи порядок. Во всем мире строят инфраструктуру, а потом уже здания и сети», — добавил президент.