Казахстанские шахматисты в Румынии в безопасности - МИД РК

Команда юных казахстанских шахматистов и их родители застряли в Румынии по пути на чемпионат мира из-за снегопада.

Казахстанские шахматисты, застрявшие в Румынии из-за снегопада, находятся в безопасности. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«В Румынии совместно с местными специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям уже ведут поиск группы на трассе. Они установили контакт с тренером, родителями детей. Телефонная связь нестабильная, тем не менее, удалось выяснить, что сейчас дети в порядке и в безопасности», - написал Жайнаков.





Как сообщили корреспонденту «Казинформа» родители шахматистов, с ними уже связался консул и пообещал помочь. Автобус застрял и стоит на протяжении уже 5 часов, в целом юные шахматисты и их родители находятся в автобусе уже 12 часов.





На месте происшествия работают 2 очистительные машины.





«Оптимизма достаточно, мы продержимся, только детям сложно будет без воды», - говорят родители.





Как ранее сообщалось, команда юных казахстанских шахматистов и их родители застряли в Румынии по пути на чемпионат мира из-за снегопада.