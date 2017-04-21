Казахстанские шахматисты в Румынии в безопасности - МИД РК
21 апреля 2017, 15:32
Команда юных казахстанских шахматистов и их родители застряли в Румынии по пути на чемпионат мира из-за снегопада.
Казахстанские шахматисты, застрявшие в Румынии из-за снегопада, находятся в безопасности. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Румынии совместно с местными специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям уже ведут поиск группы на трассе. Они установили контакт с тренером, родителями детей. Телефонная связь нестабильная, тем не менее, удалось выяснить, что сейчас дети в порядке и в безопасности», - написал Жайнаков.
Как сообщили корреспонденту «Казинформа» родители шахматистов, с ними уже связался консул и пообещал помочь. Автобус застрял и стоит на протяжении уже 5 часов, в целом юные шахматисты и их родители находятся в автобусе уже 12 часов.
На месте происшествия работают 2 очистительные машины.
«Оптимизма достаточно, мы продержимся, только детям сложно будет без воды», - говорят родители.
Как ранее сообщалось, команда юных казахстанских шахматистов и их родители застряли в Румынии по пути на чемпионат мира из-за снегопада.
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