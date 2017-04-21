«Главное быть хорошим человеком». Правила жизни Сергея Морозова

Сергею 26 лет, и останавливаться на достигнутом он не собирается.

Сергей Морозов – легенда Актобе. За плечами спортсмена много красивых боев и побед. На текущий момент за ним закреплены следующие титулы: серебряный призер чемпионата Азии и вице-чемпион мира по смешанным боевым единоборствам. Сейчас Сергею 26 лет, и останавливаться на достигнутом он не собирается.





«Я сам не ожидал, что буду тренером»





- Как вы пришли в этот спорт?





- Не знаю даже, я занимался до 19 лет футболом. Но с футболом чуть-чуть не получилось (смеется). Трудности были небольшие, меня чуть не побили. И тогда мы с ребятами с нашего двора записались на секцию, я начал ходить на тренировки…





- Защищались, не хотели быть битым?





- Да, наверное, из-за этого. Вот так и записались с ребятами. Я занимался со своими знакомыми. Мы ходили на секцию, потихоньку занимались рукопашным боем. Я и не заметил, как стал заниматься этим профессионально.









- В какой момент, вы сами начали тренировать?





- Тренировать начал где-то в 22 или 23 года. У нас тогда тренер заболел, трудности у него были небольшие. И он группу оставил… Я в нашей группе был старшим учеником. Заменял тренера, помогал. Это месяцев 6 длилось. А потом мне предложили место нашего тренера. У него уже не получалось с нами заниматься. Так год за годом и начал учить ребят.





- Получается, вы начали тренировать своих же одногруппников?





- Да, так и получается. Но сначала я просто помогал как старший ученик. Проводил разминку, приемы показывал. Я не ожидал, что стану тренером. Это как-то само получилось.









- А сейчас у вас тренируются дети?





- Да, у меня сейчас две группы.





- Какого возраста дети?





- Первая группа дети до 18 лет. Обе группы тренируются с одинаковым рвением, но есть разница. Старшая группа тренируются в основном для себя, для самообороны. А в детской группе есть много хороших, перспективных ребят. В этой группе есть чемпионы Казахстана, чемпионы Азии, чемпионы Мира и много других талантливых детей.





- Это ваши ученики?





- Да-а, - улыбается.





Тренер вместо отца





Президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким в одном из своих интервью упоминал о том, что в этот спорт часто приходят «трудные» дети. Среди воспитанников Федерации много ребят из неблагополучных семей. Если таких детей вовремя не поддержать и не направить, их жизнь может сложиться не лучшим образом. Под руководством опытных наставников в Федерации ребята растут не только, как спортсмены, но и как мужчины.





Бойцы ММА многословностью и красноречием не отличаются. Однако в их рассказах о товарищах по Федерации чувствуется большое уважение и теплота. Один из учеников Сергея Морозова Нурбек Кабдрахманов рассказал о своем тренере.













- Твой тренер, Сергей Морозов, кто он для тебя?





- Прежде всего, это мой второй отец, мотиватор. Только благодаря ему я достиг всего, что имею. Это ведь тот человек, который поверил в мои силы. Когда я пришел, я ничего не умел.





- Какое самое яркое впечатление о тренере?





- Их очень много, но самый сильный момент был тогда, когда я получил тяжелую травму руки. Тогда в меня никто не верил, кроме родителей и тренера. Сергей Морозов забирал меня каждый день из дома на тренировки и заставлял работать с грушей одной рукой. Наверное, это одно из самых ярких воспоминаний.





- Смотришь его бои? Что чувствуешь?





- Конечно, смотрю. Ни одного не пропустил! Я очень переживаю. Всегда такое чувство, будто сам на ринге.





- Ты тренируешься для себя? Или пытаешься что-то доказать Сергею Морозову?





- Я тренировался всегда ради себя и ради своей семьи. Сергей Морозов является частью этой семьи.





- Хотел бы кого-нибудь другого себе в тренеры?





- Конечно, нет! Такого даже в мыслях не было.





Гордость тренера





Учеников у Сергея Морозова на текущий момент 150 человек. Среди них уже есть ребята, которые получили мировую известность.





- Сколько лет вашим чемпионам и призерам?





- Мы берем, в основном, лет с 9-10. У нас вид спорта непростой, долго надо учиться и соревновательный опыт должен быть большой. В основном, ребята начинают себя более четко показывать в 15-16 лет. А в 17-18 уже дают хорошие результаты.





- Сколько лет самому младшему чемпиону?





- Самому младшему лет 14-15. У меня сейчас занимаются два молодых и титулованных парня. Это Сидоров Сергей – чемпион Казахстана по джиу- джитсу, по рукопашному бою… В общем, по смешанным единоборствам. Он неоднократный чемпион Казахстана. В Москве 2 года назад стал третьим на Чемпионате Мира. В этом году собирается на Чемпионат Мира по рукопашному бою. И еще есть Омаров Ибрагим – очень хороший ученик. Они вместе собираются на чемпионат. Он тоже неоднократный чемпион Казахстана, чемпион Азии по панкратиону. Они вместе с Сидоровым прошли отборочные на чемпионат и сейчас собираются уезжать. А это ведь я только молодежь называю! (улыбается). У меня есть и взрослые борцы, они уже мастера спорта международного класса. Я их не называю, потому что они уже перешли этот возраст. Сейчас они тренируются вместе со мной. Хотя когда-то начинали под моим руководством.





- Вырастили себе соперников и конкурентов, получается?





- Нет, не соперников. Правильней сказать, сильных партнеров по спаррингу. Партнеров и будущих чемпионов.





Сергей искренне гордится каждым своим учеником и их достижениями. Он действительно любит ребят и посвящает им много времени.





- А что вы в первую очередь внушаете своим ученикам? Чему пытаетесь их научить?





- Самое главное, я учу всех учеников, быть хорошими людьми. Такая поговорка есть: «Можешь быть хорошим спортсменом, но человеком не очень. А можешь быть человеком хорошим, но спортсменом не очень». Вот второе утверждение для меня намного лучше. Я всем им говорю, чтобы они, в первую очередь, оставались хорошими людьми. Не гордились, звезды не ловили, слабых не обижали, о доме и родных своих больше заботились. Чтобы силу свою на улице не показывали. А то некоторые в школах хулиганят или дома родителей не слушаются. Вот после я внимание на это большое обращаю, чтобы вели себя достойно. Потому что спортсмены – это те люди, на которых многие смотрят и берут пример. Например, смотрят, как себя спортсмен в детстве ведет. Допустим, если есть один лидер или просто шустрый парень на него все смотрят и равняются, а если плохой, то и окружение плохое будет. Все будут себя так же плохо вести. Он будет примером для подражания. Сила – это не самое важное. Самое главное – человечность, потому что все мы люди, под Богом ходим. Так что сила тут играет второстепенную роль, в первую очередь, надо человеком оставаться.





- А что вы говорите ребятам перед боем?





- Они сами уже проделали очень большую работу над собой, сами все знают, говорить им особо нечего. Но, конечно же, говорю, что надо идти вперед и добиваться своего, брать вершину и не отступать, не сдаваться. Бывает тяжело. Но, самое главное, достойно провести бой и получить как можно меньше травм. Главное меньше травм, соревнования – ерунда. Они могут и выиграть, и проиграть, но жизнь идет. Соревнования то выигрываешь, то проигрываешь – все это забывается со временем. Самое главное, чтобы здоровье было у ребят. Настроить надо их просто хорошо и мотивировать. Дать тренерские советы, чтобы шли только вперед на победу. И они стараются, конечно же.









- Часто незнакомые люди, увидев, подходят к вам со словами: «Мы знаем тебя брат, Молодец»?





- Да есть такие, кто радуется и желает мне удачи. А есть те, кто учит, как мне драться. Но в основном все знают, город не сильно большой.





22 апреля Сергей Морозов выйдет на ринг в рамках турнира M-1 Challenge против бразильца Фабрицио Саррафа. Сам турнир пройдет в Ингушетии.





- Переживаете перед предстоящим боем?





- Забегать вперёд я не буду. Настрой, конечно, только на победу. Туда я еду побеждать. Этот бой очень важен для меня. В прошлый раз в Ингушетии я проиграл бой… Рад, что мне дают возможность реабилитироваться и взять реванш. Меня там хорошо знают, всегда болеют за меня и поддерживают.





В поддержку Морозова его фанаты даже сняли клип. По слухам, именно под эту песню Сергей собирается выходить на ринг в эту субботу.







