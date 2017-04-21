Курсанты Военного института Сухопутных войск примут участие в Военном параде

В этом году особую гордость за участие в предстоящем параде испытывают курсанты Военного института Сухопутных войск Министерства обороны РК, ведь они принимают участие в самом масштабном параде за всю историю создания Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МО РК.









Курсанты пройдут торжественным маршем по площади Независимости в Астане отдельной коробкой, и пронесут боевое знамя своего института. Как подчеркнули представители военного вуза, для участия в параде, были отобраны лучшие курсанты. Впереди у них еще не одна тренировка, затем генеральная репетиция на месте проведения военного парада. Представители военного вуза не сомневаются, что в назначенный день курсанты смогут показать всем гостям и жителям столицы отличную строевую выучку.





Самому молодому курсанту младшему сержанту Бахтиярову Акжолу 19 лет. Он обучается на факультете всестороннего обеспечения Военного института Сухопутных войск по специальности «Командно-тактическая инженерных войск». Акжол является выпускником республиканской военной школы-интернат города Шымкент. По его словам, он с детства мечтал посвятить свою жизнь военному делу, и очень гордится тем, что ему выпала высокая честь принять участие в военном параде, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил Казахстана.





Напомним, в полевом лагере, который расположился близ Астаны, полным ходом идет подготовка к военному параду.