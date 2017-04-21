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Назначен руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области

 

Распоряжением акима области Абдихалыков Ержан Кыпшакбаевич назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.

Ержан Абдихалыков родился в 1982 году. Окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальностям «инженер-энергетик» и «магистр теплоэнергетики».

В 2013-2016 гг. был руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области.

С ноября 2016 года занимал должность первого заместителя председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр».

 

21 апреля 2017, 15:38
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата

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