В частотности, изменения затронули пункт 3, который изложен в следующей редакции:

3. Целью проведения ВОУД является оценка качества образовательных услуг и определения уровня освоения обучающимися общеобразовательных учебных программ начального, основного среднего, общего среднего образования (далее - среднее образование) и образовательных программ высшего образования, предусмотренных государственными общеобязательными стандартами утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования».

Также изменения затронули следующие пункты:

11. Тестируемые лица не разговаривают с другими тестируемыми лицами, не обмениваются материалами и (или) не совершают их умышленное повреждение (порчу), не используют информацию на бумажных, электронных и иных носителях.

Во время прохождения тестирования тестируемый не использует калькулятор, справочную литературу (кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимости солей), корректирующую жидкость, электронные записные книжки и принимающие - передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иные электронные оборудования).

В случае нарушения тестируемым настоящих Правил, уполномоченный представитель Министерства и ДКСО принимают решение об удалении тестируемого из аудитории, составляют акт выявления запрещенных предметов и удаления из аудитории тестируемого по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, результаты данного тестируемого аннулируются.

12. Выход из аудитории предусмотрен только при сопровождении дежурного по коридору.

13. При проведение ВОУД для определения факторов, влияющих на качество знаний обучающихся, проводится анкетирование среди тестируемых, учителей и администрации организаций среднего образования.

14. Завершением рабочего дня каждой группы тестируемых считается заполнение и отправка в НЦТ статистики о ходе тестирования.

15. После завершения тестирования всех групп тестируемых использованные книжки-вопросники уничтожаются и составляется акт об уничтожении книжек-вопросников тестирования ВОУД согласно приложению 2 к настоящим Правилам. Не использованные книжки-вопросники доставляются в НЦТ.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.