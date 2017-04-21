Назначен руководитель Управления по контролю в сфере труда Кызылординской области

По информации пресс-службы областного акимата, руководителем управления контроля в сфере труда Кызылординской области назначен Жалгасбаев Ертлеу Шынтасович.

Ертлеу Жалгасбаев родился в 1962 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности «юрист». Трудовой путь начал в 1984 году юрисконсультом объединения «Сельхозтехника». В 1985-2017 гг.служил в органах прокуратуры, занимал ответственные должности, к примеру, был прокурором Аральского и Казалинского районов и города Байконыр, заместителем прокурора области.

С 2010 года до февраля текущего года занимал должность начальника управления по Кызылординской области Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.