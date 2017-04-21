В Шымкенте прошла выставка фотохудожников стран-членов организации TURKSOY

Сегодня в Шымкенте в рамках проекта «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» состоялась выставка фотохудожников стран-членов организации TURKSOY , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





На выставке были представлены 100 лучших работ 15 фотографов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Татарстана, Башкортостана, Астаны, Алматы и Южно-Казахстанской области. Отметим, что до этого мастера фотоискусства посетили и ознакомились с историческими местами и зонами отдыха расположенных в городах Туркестан, Кентау, Отрарском, Сайрамском, Шардаринском и Казыгуртском районах.





В церемонии открытия мероприятия принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и наградил фотографов.





«Сегодня на выставке собраны лучшие произведения фотоискусства. В ближайшее время будет издан фотоальбом и представлен широкой общественности. В целом, фотоискусство – особый вид искусства, в котором фотографию используют как средство выражения основной мысли. Фотографы могут донести до нас историческую правду. Кроме того, фотоискусство – отрасль журналистики. Это летопись мимолетного момента», - сказал Ж.Туймебаев.





Основной целью выставки является пропаганда историко-культурного наследия страны, архитектурных памятников, традиций, обычаев, исторических мест нашей области. Наряду с этим, в ходе выставки выступила представитель международной организации TURKSOY Шахноза Бурханидинова, которая в свою очередь выразила благодарность акимату Южно-Казахстанской области за организацию данного мероприятия.





«Я бесконечно благодарна жителям Южно-Казахстанской области, которые вносят свой весомый вклад в укрепление братства и дружбы между тюркскими народами. А также, хочу пожелать всем присутствующим здесь фотографам творческих успехов», - сказала Шахноза Бурханидинова.





Стоит отметить, что до сегодняшнего дня, в рамках проекта «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» прошел Международный айтыс акынов тюркского мира «Наурыз», а также танцевальный фестиваль «Буран бел» и фестиваль «Ярмарка смеха». Мероприятия продолжились Международным театральным фестивалем и XIV-ой встречей фотохудожников ТЮРКСОЙ.







