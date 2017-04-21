Задержаны хакеры за кражу денег с банковских карт россиян

Преступники заражали мобильные устройства вредоносным ПО и, получив доступ к данным банковских карт, выводили средства со счетов.

В ходе проведенной операции сотрудники отдела «К» МВД по Чувашии задержали на территории Башкортостана, Свердловской и Самарской областей участников хакерской группировки, промышлявших кражей средств с банковских карт россиян при помощи вредоносных программ, сообщает «КоммерсантЪ». Преступники инфицировали мобильные устройства граждан вредоносным ПО, получали доступ к данным банковских карт и выводили средства со счетов пострадавших.

По данным следствия, группировка действовала на территории России с 2015 года. Только в Чувашии жертвами злоумышленников стали порядка 3 тысяч человек.

Предположительно, организаторами преступной группы являлись двое жителей Уфы, один из них являлся разработчиком троянов и занимался техническим обеспечением вредоносных рассылок. Двое непосредственных исполнителей были задержаны в Екатеринбурге и Самаре.

В ходе обысков правоохранители изъяли 20 компьютеров и ноутбуков, порядка 4 тысяч SIM-карт, 65 мобильных телефонов, 13 банковских карт и другое оборудование для рассылки вредоносных сообщений.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (хищение средств) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).