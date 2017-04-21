Знай наших!

Титулованные спортсмены Казахстана проявили большую теплоту и единодушие, поддерживая своего коллегу, вице-чемпиона мира по смешанным единоборствам Сергея Морозова из Актобе. Видео разместила на своем канале в Youtube Федерация ММА Казахстана.





Стоит отметить, что половина людей на этом видео никогда не встречались с Сергеем в жизни. Однако, узнав о том, что 22 апреля в Назрани ему предстоит биться за честь своей страны с одним из первоклассных файтеров М-1, спортсмены разместили на своих страницах в соцсетях и прислали через WhatsApp видео для Сергея с пожеланиями удачи и победы. А также призвали казахстанцев поддержать бойца. Э





то товарищи Морозова по ММА и другие спортсмены: Олимпийская чемпионка, тяжелоатлетка Майя Манеза и ее муж Вячеслав Ершов; участница Лиги чемпионов УЕФА, Чемпионка Казахстана по женскому футболу Марина Волкова; Валерия Куртенок - юная Чемпионка мира по каратэ-до шотокан. А также Чемпионка Казахстана по женскому боксу Зарина Цолоева. Кстати, необыкновенно похожая на Анджелину Джоли, за что уже была названа самой красивой женщиной в отечественном спорте.





Сам Сергей признался, что очень взволнован и удивлен такой поддержкой коллег. Тем более, что со многими из них он даже не знаком лично. Но, безусловно, добрые слова соотечественников, успешных спортсменов, придают ему сил и веры в себя.





А нам, в свою очередь, очень приятно видеть, что замечательные казахстанские спортсмены - еще и теплые, душевные люди. Они показали отличный пример цеховой солидарности. Ожидаем красивого боя в прямой трансляции в эту субботу, на Первом канале Евразия. И, как выразились коллеги Сергея по Федерации, "Топим за Мороза!"







