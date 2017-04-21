Назначен топ-менеджмент Capital Bank Kazakhstan

Совет директоров АО «Capital Bank Kazakhstan» утвердил состав правления банка, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу банка. «В соответствии с решением cовета директоров произошли следующие изменения: председателем правления назначен Бахтияр Ильясов, первым заместителем председателя правления Нурлан Ногайбеков, советником председателя правления Талгат Жандаулет», — говорится в сообщении.

Управляющим директором по развитию бизнеса и членом правления стала Дина Байниетова, управляющим директором по розничному банкингу — Алибек Калиев.

Вместе с тем Управляющий директор по финансам — член Правления — Шолпан Есбаева и главный директор по рискам — член Правления — Жанат Мунсузбаев продолжают свою трудовую деятельность в АО «Capital Bank Kazakhstan».

Отметим, что решение совета директоров о назначении Бахтияра Ильясова было принято 10 апреля 2017 года.

Ногайбеков Нурлан Шамшибекович — имеет большой опыт работы (18 лет) в различных секторах банковской деятельности.

Работал в корпоративном бизнесе и как руководитель крупнейшего филиала АО «АТФБанк» в Алматы.

С 2010 по 2012 занимал должность Заместителя Председателя Правления АО «Метрокомбанк/Fortebank».

В период с 2012 года по 2016 год работал в АО «Банк Kassa Nova» в качестве Управляющего директора — Директора филиала в г. Астана, позднее Исполнительного директора.

В феврале 2017 года присоединился к команде АО «Tengri Bank» в качестве Управляющего директора — Директора филиала в г. Алматы.

С апреля 2017 года назначен на должность Первого Заместителя Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan».

Жандәулет Талғат Болатұлы — занимался научной и преподавательской деятельностью, работал в различных коммерческих структурах на руководящих должностях.

С 2005 по 2014 год последовательно занимал должности директора департамента рисков, директора департамента маркетинга, директора департамента развития, директора департамента бизнес технологий, финансового директора и управляющего директора в АО «Темірбанк».

Последние 2 года занимал должность управляющего директора АО «Tengri Bank».

С апреля 2017 года назначен на должность Советника Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan».

Байниетова Дина — с декабря 2002 по август 2010 года занимала различные позиции в АО «БТА Банк» (АО «Банк Туран Алем»).

С августа 2010 по сентябрь 2013 года занимала должности начальника управления кредитного анализа и мониторинга в АО «Евразийский банк», а также возглавляла управление корпоративного бизнеса филиала в г. Астана.

В период с ноября 2013 по апрель 2017 занимала должность директора департамента корпоративного банкинга и продаж в АО «Capital Bank Kazakhstan».

С апреля 2017 года назначен на должность управляющего директора по развитию бизнеса — членом Правления АО «Capital Bank Kazakhstan».

Калиев Алибек Булатович — с ноября 2007 по август 2010 года занимал различные позиции в Департаменте розничного бизнеса АО «ABN AMRO», АО «RBS Kazakhstan», «HSBC Банк Казахстан».

С января по июнь 2013 года возглавлял Управление кросс-продаж и привлечения ключевых партнеров АО «Евразийский банк».

С августа 2014 по март 2016 года был заместителем директора Департамента розничных продуктов и маркетинга АО ДБ «БанкПозитив Казахстан».

С апреля 2016 по апрель 2017 года возглавлял Департамент розничного бизнеса АО «Capital Bank Kazakhstan».

С апреля 2017 года назначен на должность Управляющего директора по розничному банкингу АО «Capital Bank Kazakhstan».