Синоптики предупреждают о возможных паводках на реках в нескольких областях
21 апреля 2017, 15:55
Ожидаются подъемы уровня воды, разливы и подтопления.
Синоптики страны предупреждают о том, что на отдельных реках в нескольких областях в ближайшие дни возможно повышение уровня воды, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, в ближайшие сутки 22 апреля в связи с прогнозом сильных дождей на реках Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков.
В ближайший период 22-24 апреля на отдельных реках Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются подъемы уровня воды, разливы и подтопления.
Также, в связи со штормовым предупреждением из Узгидромета ожидается увеличение притока в Шардаринское водохранилище до 1800-2000 м3/с, разливы и подтопления.
фото: Gismeteo.kz
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