Синоптики предупреждают о возможных паводках на реках в нескольких областях

Синоптики страны предупреждают о том, что на отдельных реках в нескольких областях в ближайшие дни возможно повышение уровня воды, передает передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Так, в ближайшие сутки 22 апреля в связи с прогнозом сильных дождей на реках Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков.





В ближайший период 22-24 апреля на отдельных реках Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются подъемы уровня воды, разливы и подтопления.





Также, в связи со штормовым предупреждением из Узгидромета ожидается увеличение притока в Шардаринское водохранилище до 1800-2000 м3/с, разливы и подтопления.



