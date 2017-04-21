Назарбаев: Создание продовольственного пояса Астаны провалено

«Ранее было определено, что город создает инфраструктуру, а области прилежащие, прежде всего, Акмолинская, Карагандинская, ну, может быть и дальше - Костанайская, Северо-Казахстанская обеспечивают прямые поставки на столичный рынок. Что мы имеем сегодня? По итогам прошлого года, в столице был отмечен всплеск инфляции - 10 процентов. В среднем по стране было 8. Наибольший рост цен произошел именно по продовольственным товарам. Почему это происходит? Говорят - негде хранить. Можно было бы поставить в сезон. Построенные в городе овощехранилища, коммунальный рынок для снижения цен, сеть торговых павильонов загружены недостаточно. Из 8 овощехранилищ 2 не работают. Остальные загружены на четверть. При этом только за последние 2 года в Астану завезено импортного продовольствия на 42 миллиарда тенге. Во многом, это продукция, которую мы можем производить здесь», - сказал Н.Назарбаев.



Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов сообщил, что в Астане имеются складские мощности на 90 тысяч тонн, что полностью покрывает потребности города. Но хранилища не загружены полностью.

На замечание главы государства о возможности привлечения сельхозкооперативов для снабжения столицы продовольствием министр ответил, что данный вопрос был рассмотрен на выездном заседании Правительства. Создаваемые в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях 200 сельхозкооперативов смогут производить дополнительно 150 тысяч тонн молока и 15 тысяч тонн мяса.

Президент отметил, что многие производители сельхозпродукции ищут рынки сбыта. А в город с большим количеством потребителей доставить продовольствие не могут.

«То есть, я считаю - задание провалено. Всеми вами. Провалено. Посмотрю, как вы будет исправлять это дело. Премьер-Министру и тебе, как заместителю, министру сельского хозяйства прямое поручение: разобраться вместе с городом. Сколько можно говорить об этом?» - подчеркнул глава государства.