Аудиторские организации под пристальным вниманием Национального банка

Мадина Касымова

Какие вопросы возникли у регулятора, что пытаются скрыть финансовые организации и какие белые пятна выявлены в финансовых отчетах?

Усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и улучшить корпоративное управление. Такие задачи перед Национальным Банком поставлены в Послании Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». О том, какие проблемы выявлены и какие меры предпримет Нацбанк, узнал корреспондент центра деловой информации Kapital.kz, побеседовав с заместителем председателя Национального Банка РК Олегом Смоляковым.

- Олег Александрович, давайте начнем с самого главного - почему для финансовой системы страны важна работа аудиторских организаций и почему на них сейчас обращено пристальное внимание?

- Аудиторские организации подтверждают отчетность финансовых организаций. Это один из основных инструментов, обеспечивающих прозрачность деятельности финансовых организаций, а также выполнение Национальным Банком своих контрольных и надзорных функций. Также на основе анализа финотчетности организаций Нацбанк получает объективную информацию о деятельности финансовых организаций, необходимую для принятия соответствующих решений. И от того, насколько аудиторы будут добросовестно выполнять свои обязанности, зависит точность и объективность получаемой нами информации.

- Какие вопросы возникают в надзорной практике Нацбанка? Эти проблемы единичные или носят систематический характер?

- Да, такие проблемные вопросы уже выявлены, они носят систематический характер. В основном вопросы связаны с подходами в раскрытии ряда операций на уровне аудированной финансовой отчетности финансовых организаций. К примеру, вопрос оценки займов, выданных финорганизациями.

В ходе проведения проверок Национального Банка вызывают определенные сомнения размеры сформированных финорганизациями провизий по своим кредитным портфелям. Финорганизации зачастую не проводят достаточных процедур по адекватной оценке кредитного качества реструктуризированных займов, по которым был изменен график погашения в связи с финансовыми затруднениями заемщика либо нарушениями сроков платежа процентов по займам. То есть финансовая отчетность должна содержать объективную и обоснованную оценку займов, в отношении которых проведена реструктуризация, установлены какие-либо льготные условия и/или предполагается погашение основной суммы в конце срока займа и так далее.

Вот еще один пример проблемных вопросов. Иногда отдельные крупные займы, составляющие значительную часть ссудного портфеля и при этом имеющие признаки приближающегося дефолта заемщика, вуалируются под видом стандартных, беспроблемных активов. Таким образом, оценка подобных займов в аудированной финансовой отчетности организации может в значительной степени превышать требуемые по Международным стандартам финансовой отчетности значения. Поэтому Нацбанк при проведении анализа финансовой отчетности финорганизаций будет обращать особое внимание на обоснованность оценки займов в ссудных портфелях финорганизаций. Факты неадекватной и необоснованной интерпретации требований Международных стандартов в отношении оценки подобных активов будут фиксироваться, при этом со стороны НБРК будут приниматься соответствующие меры.

Также при проведении некоторыми финорганизациями расчетов будущих потоков денежных средств по займам стоимость залогового обеспечения завышалась или принимались в учет сомнительные, по нашему мнению, залоги. К примеру, имели место факты принятия в качестве залогового обеспечения страховых полисов, которые не покрывали должным образом кредитные риски организации. Так, например, наличие факта выхода на просрочку не являлось бесспорным условием наступления страхового случая, при котором страховая компания осуществляет выплату страховой суммы. То есть договор страхования содержал значительный перечень формальных условий, препятствующих наступлению страхового случая и, соответственно, компенсации возникающих убытков.

Кроме того, встречались случаи использования финорганизациями для оценки залогового обеспечения, либо иных активов, отчетов независимых оценочных компаний, подготовленных с явными нарушениями законодательства РК об оценочной деятельности. Также были факты, когда финорганизации для оценки объектов недвижимости использовали отчеты оценщиков, подготовленные с применением методов оценки не соответствующих планам организации по использованию данных активов. При этом со стороны аудиторских компаний каких-либо замечаний или комментариев по подобным фактам не выражалось.

- Насколько прозрачно финансовые организации отражают информацию о прибыли и убытках? Аудиторы могут выявить факты возможного вывода активов?

- По результатам анализа доходов и расходов финансовых организаций Национальный Банк обратил внимание на случаи неадекватного отражения сумм в составе отчета о прибылях и убытках. Так, к примеру, финансовыми организациями привлекались аффилированные компании для выполнения рекламных, маркетинговых, информационных, IT или консалтинговых услуг с суммами, превышающими среднерыночные цены по аналогичным сделкам. При этом вызвали сомнения состав документов, предоставляемых в подтверждение проведенных работ и оказанных услуг, а также репутация и история деятельности контрагентов. Таким образом, по мнению Нацбанка, наблюдаются признаки вывода активов из финансовых организаций путем их перечисления аффилированным/связанным компаниям под видом работ и услуг.

Эти транзакции следовало отражать на уровне финансовой отчетности как движение собственного капитала, то есть выплата дивидендов, а не расходы по оплате работ и услуг. Аудиторским организациям при проведении аудита следует обращать особое внимание на подобные операции и формат их раскрытия в финансовой отчетности.

- То есть Национальный Банк намерен уделять пристальное внимание работе аудиторских компаний?

- Аудиторские организации играют ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности финансовых организаций через представление качественных и объективных аудиторских отчетов. Также большое значение аудированная финансовая отчетность имеет в надзорном процессе Национального Банка. Национальный Банк будет принимать меры для обеспечения качества финансовой отчетности в республике, а также для выработки эффективной системы коммуникации и взаимодействия с аудиторскими организациями.