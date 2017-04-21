Аким СКО Кумар Аксакалов о паводке: «По каждому случаю будет дана правовая оценка»

В ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций СКО глава региона проинформировал представителей СМИ о сложившейся паводковой ситуации , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Напомним, аким области взял на личный контроль паводковую ситуацию в регионе и пообещал ежедневно информировать об этом журналистов.





Отвечая на вопросы представителей масс-медиа, глава региона сказал, что после паводкового сезона будет проведён анализ по исследованию причины затопления того или иного населенного пункта.





«Мы намерены эту работу проводить, будем анализировать каждый случай. По каждому случаю будет дана оценка, в том числе и правовая. Люди, которые допустили это в силу должностных обязанностей, кто должен был что сделать - каждый факт будет изучаться и люди, которые не сделали то, что должны были - они будут наказаны», - резюмировал глава региона.







