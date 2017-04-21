Аким СКО Кумар Аксакалов лично примет участие в субботнике в с.Рузаевка

Аким СКО Кумар Аксакалов лично примет участие в устранении последствий паводка. Об этом глава региона проинформировал в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций. На встрече глава региона рассказал о паводковой ситуации на территории Северо-Казахстанской области, которая сложилась на сегодняшний день , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





На данный момент уровень воды в Сергеевском водохранилище снизился на 59 сантиметров. Вода идет по реке Есиль, а также ожидается прохождение пика у села Покровки.





Как проинформировал глава региона, сегодня утром уровень воды поднялся на 14 м 24 см и превысил максимальный уровень за весь период наблюдения на 189 см. Также ожидается пик прохождения уровня воды у села Новоникольское Кызылжарского района на 23-24 апреля. К выходу в пойму реки в районе города Петропавловска вода должна подойти 22-24 апреля. Подъем уровня воды будет продолжительно до 29 апреля. Вместе с тем, аким области озвучил проблемы, которые принесла большая вода.









«Вчера, в 13:30 на Сергеевском водохранилище произошло частичное обрушение смотровой площадки гидроузла. Это я сам специально вам говорю, чтобы из моих уст это было услышано. Чтобы не было каких-то инсинуаций на эту тему. Данный участок у нас огорожен и охраняется сотрудниками специализированной службы охраны района Шал акына», - сообщил аким области.





Кумар Аксакалов подчеркнул, что данное обрушение не влияет на состояние ГТС. Также аким области рассказал, что в село Рузаевка района им.Г.Мусрепова была направлена группа волонтеров - это молодежь, общественность для помощи в уборке с целью устранения последствий паводка. Что касается денежной поддержки - на специально открытый счет уже поступило выше 5 млн. тенге.





«Завтра в селе Рузаевке будут работать порядка 200 человек, это совпало с субботником. Я тоже там буду, тоже буду со всеми вместе в Рузаевке помогать людям, которые пострадали», - проинформировал Кумар Аксакалов.



