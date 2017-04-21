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Вот как сегодня выглядят дети российских звёзд 90-х

21 апреля 2017, 16:15

Что тут скажешь? У красивых родителей красивые дети. Как думаете, похожи?

В 90-х многие танцевали под «Руки Вверх» и заливались слезами под песни Татьяны Булановой. Сложно представить человека, который не слышал бы этих популярных в те времена исполнителей. Об этом пишет Marketium.ru

Годы идут, а любимые кумиры создают семьи и рожают детей. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий наследников знаменитостей 90-х годов.

Солист группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков с дочерью Александрой



Певица Татьяна Буланова и её сын Никита



Муж Наташи Королевой, Сергей Глушко с сыном Архипом



Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов с сыновьями Иваном и Артемием



Авраам Руссо с дочерьми и женой



Рэпер Децл и его сын Антоний



Певица Алена Апина с дочерью и супругом



Дети Мурата Насырова — Лия и Аким



Что тут скажешь? У красивых родителей красивые дети. Как думаете, похожи?



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