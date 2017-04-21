Вот как сегодня выглядят дети российских звёзд 90-х
21 апреля 2017, 16:15
Что тут скажешь? У красивых родителей красивые дети. Как думаете, похожи?
В 90-х многие танцевали под «Руки Вверх» и заливались слезами под песни Татьяны Булановой. Сложно представить человека, который не слышал бы этих популярных в те времена исполнителей. Об этом пишет Marketium.ru
Годы идут, а любимые кумиры создают семьи и рожают детей. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий наследников знаменитостей 90-х годов.
Солист группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков с дочерью Александрой
Певица Татьяна Буланова и её сын Никита
Муж Наташи Королевой, Сергей Глушко с сыном Архипом
Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов с сыновьями Иваном и Артемием
Авраам Руссо с дочерьми и женой
Рэпер Децл и его сын Антоний
Певица Алена Апина с дочерью и супругом
Дети Мурата Насырова — Лия и Аким
Что тут скажешь? У красивых родителей красивые дети. Как думаете, похожи?
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