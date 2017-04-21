В Актюбинской области ожидается неустойчивая погода, пик половодья по притокам миновал

C 22 по 28 апреля в Актюбинской области ожидается неустойчивая погода, временами дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/сек. Колебание ночных температуры от +2+10 до 0+5 градусов Цельсия, днем от +10+15 до +15+24, сообщает сообщает Zakon.kz





Согласно справки-консультации РГП «Казгидромет» «О накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 1 марта и ожидаемой водности в 2017г.» (далее справка-консультация), направленной в соответствующие государственные органы, в т.ч. Комитет водных ресурсов МСХ РК (областной филиал РГП «Казводхоз»), КЧС МВД РК были проинформированы заблаговременно за 2 два месяца о значительных объемах снегозапасов на 30-50% больше нормы, для принятия уполномоченными организациями соответствующих мер.





Прогноз притока в Актюбинское водохранилище составлял 220 млн. куб.метров (при норме 179), по факту приток составил 285 млн. куб.метров, по прогнозам притока в Карагалинское водохранилище составлял 250 млн. куб.метров (при норме 292), по факту приток составил 156 млн. куб.метров (по состоянию на 20.04.2017г.).





Директор филиала РГП «Казгидромет» по Актюбинской области Серик Ибраев: «Как видно, по прогнозу «Казгидромет» объем притока воды в Актюбинское водохранилище, свободной емкостью 75 млн. куб.метров по состоянию на 01.03.2017 г., в 3 раза превышал свободную емкость. Соответственно областной филиал РГП «Казводхоз», должен был осуществить меры по готовности к приему прогнозируемого объема стока. Могу предположить, если бы областной филиал РГП «Казводхоз» выполнил современно свою работу по приему прогнозируемого объема стока, площади подтоплений могли быть сокращены.





На совещании в акимате области руководитель областного филиала РГП «Казводхоз» г-н Наметов доложил о поступлении в Актюбинское водохранилище более 500 млн. куб.метров, что естественно повысило напряженность в области. Однако, согласно ежедневно предоставляемыми данными специалистами актюбинского филиала «Казводхоз», фактический приток в Актюбинское водохранилище по состоянию на 20.04.2017 г. составил 285 млн. куб.метров».





«Думаю, что в период половодья всем ответственным лицам нужно профессионально выполнять возложенные должностные обязанности, а не перекладывать ответственность на другие организации.

РГП «Казгидромет» не снимает с себя ответственности за предоставляемые прогнозы и оперативно информирует государственные органы, средства массовой информации и население об изменении гидрометеорологической ситуации. Рекомендовал бы всем ответственным должностным лицам иметь смелость информировать организации и население о допущенных погрешностях и ошибках в работе, а не прятаться за чужими спинами.





Более того, председатель комитета по водным ресурсам И.А. Абишев, в ведении которого находится РГП «Казводхоз», сообщил что прогноз РГП «Казгидромет» нельзя считать неправильной информацией.

Кроме справки-консультации РГП «Казгидромет», в период с марта по апрель, были даны 3 штормовых предупреждения, в т.ч. актюбинскому филиалу «Казводхоз», об ожидаемом увеличении водности на реках Актюбинской области» - отметил Серик Ибраев.





Директор филиала РГП «Казгидромет» по Актюбинской области добавил, что пик половодья по притокам в Актюбинское и Карагалинское водохранилища прошел. На дальнейшую водность рек Илек и Карагалы будет влиять режим работы этих водохранилищ.





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