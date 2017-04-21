 
Новости за сегодня

Прекратить незаконную добычу песка и щебня в Астане потребовал глава государства

 

Прекратить незаконную добычу песка и щебня в черте столицы поручил Президент Нурсултан Назарбаев на совещании в офисе АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», сообщает МИА «Казинформ».

«Есть факты незаконной добычи песка и щебня внутри города. Смотри, Асет (Исекешев - Казинформ). Кто это? Ну подкапывает же дорогу твою?», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь, аким Астаны Асет Исекешев отметил, что эти карьеры раньше были за чертой города, а при расширении столицы приблизились.

Президент подчеркнул, что нужно следить за порядком. За 3 года в Астане выявлено 14 фактов незаконной добычи песка и щебня. Это нарушает городской ландшафт, создает бесхозяйственность.

Глава государства поручил акиму Астаны совместно с акимом Акмолинской области принять меры к пресечению таких фактов.

 

21 апреля 2017, 16:34
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код