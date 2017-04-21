Прекратить незаконную добычу песка и щебня в Астане потребовал глава государства

Прекратить незаконную добычу песка и щебня в черте столицы поручил Президент Нурсултан Назарбаев на совещании в офисе АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», сообщает МИА «Казинформ».

«Есть факты незаконной добычи песка и щебня внутри города. Смотри, Асет (Исекешев - Казинформ). Кто это? Ну подкапывает же дорогу твою?», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь, аким Астаны Асет Исекешев отметил, что эти карьеры раньше были за чертой города, а при расширении столицы приблизились.

Президент подчеркнул, что нужно следить за порядком. За 3 года в Астане выявлено 14 фактов незаконной добычи песка и щебня. Это нарушает городской ландшафт, создает бесхозяйственность.

Глава государства поручил акиму Астаны совместно с акимом Акмолинской области принять меры к пресечению таких фактов.