Минобороны прокомментировало информацию по закрытию воздушного пространства над Астаной

Министерство обороны РК прокомментировало информацию о закрытии воздушного пространства над столицей, сообщает Zakon.kz.

«Сообщаем, что со стороны Министерства обороны РК никаких запретов на использование воздушного пространства в районе аэродромов «Астана» и «Караганда» не производилось», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что линия заданного пути маршрута военных воздушных судов не мешала схеме полетов при взлете и заходе гражданских авиалайнеров на посадку аэродрома «Астана».

«Вместе с тем, решение о запрете вылетов гражданским воздушным судам до окончания тренировки принято диспетчером аэропорта г. Астана самостоятельно. В настоящее время даты тренировок военной авиации к параду и время введения кратковременных ограничений уточнены и включены в извещение об изменениях в аэронавигационной информации (NOTAM), что позволит авиакомпаниям своевременно скоординировать время вылетов и прилетов», - заключили в министерстве.

Напомним, 7 мая в столице пройдет парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил РК.

Ранее пресс-служба компании «Эйр Астана» сообщила, что в настоящее время идет комплексная подготовка к параду. В этой связи в период с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов из/в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов.