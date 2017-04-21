Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 28 февраля 2016 года № 17-52/392

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстана

Рассмотрев депутатский запрос касательно развития международного франчайзинга в Казахстане сообщаем следующее.

В настоящее время Правительством РК совместно со Всемирным банком в рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития от 20 июля 2015 года реализуется проект по повышению конкурентоспособности малых и средних предприятий в Казахстане.

В рамках данной работы в период 2017-2019 годов запланирована реализация комплекса мероприятий по развитию поставщиков, направленных на увеличение потенциала малых и средних предприятий (далее - МСБ) по поставке товаров и услуг мультинациональным корпорациям (далее - ТНК).

Данное направление сфокусируется на развитии связей между МСБ и крупными покупателями. Для этого планируется создание при Национальной палате предпринимателей «Атамекен» Службы развития поставщиков и разработка Программы развития поставщиков (далее - Программа), которая будет сосредоточена на субъектах МСБ, имеющих достаточный потенциал для обслуживания ТНК. МСБ получат широкий спектр инструментов поддержки, предусматривающих оказание технической помощи, консультирование и менторство.

В процессе разработки Программы будет проведена работа по изучению международного опыта и действующего законодательства РК по развитию поставщиков. В этой связи, изучение международного франчайзингового рынка и соответственно вопросы по внедрению для МСБ стимулов по использованию франчайзинга, возможного субсидирования расходов, связанных с оплатой франшизы, отнесения международного франчайзинга в число приоритетных направлений Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы будут проработаны в рамках этой Программы.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Депутатский запрос от 2 февраля 2016 года № ДЗ-32

«Касательно развития международного франчайзинга в Казахстане»

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Вчера, в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Президентом Республики Нурсултаном Назарбаевым было дано поручение к 2025 году добиться увеличения несырьевого экспорта в два раза.

Для этого, как прагматик и реалист, Нурсултан Абишевич предлагает бизнесу не «изобретать велосипед», а встраиваться в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг. Это нужно делать прежде всего за счет привлечения транснациональных компаний.

При этом необходимо учитывать, что транснациональные корпорации, как правило, ориентированы только на крупный бизнес. Но аналогичные подходы по вхождению в действующие международные системы есть также и для малого и среднего бизнеса.

Прежде всего, это инструмент франчайзинга, когда передовые мировые компании предоставляют свои технологии и процессы местным предпринимателям, и включают их в свою глобальную сеть производства и реализации продукции.

При этом, франшизо-держатель осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии, что освобождает государство от надзорных функций и снижает коррупционное поле.

Практика свидетельствуют о высокой эффективности франчайзинга в обеспечении рынка сбыта и устойчивости МСБ. Согласно международным данным, если из вновь создающихся предприятий частного бизнеса в первые же 3 года разоряются порядка 70-80%,то среди предпринимателей, использующих франшизу, доля банкротов в этот же период не превышает 20-30%, а более 60% успешно осваиваются на рынке.

Не случайно, некоторые европейские страны предоставляют государственную поддержку только тем частным предприятиям, которые используют франшизы из утвержденного правительственными органами списка лучших международных компаний в каждой отрасли.

Вопрос лишь в том, что франшизы реальных лидеров обходятся бизнесу весьма недешево.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в XXI веке более 50% малого и среднего бизнеса в мире будет работать по системе франчайзинга.

В настоящее время в Казахстане по франчайзингу уже работают такие известные компании как Coca-Cola, Баскин Роббинс, KFC, Adidas, Международная сеть отелей Marriot.

С прошлого года фондом «Даму» запущена программа финансирования франчайзинговых проектов на сумму 1 млрд.тенге.

Однако указанной программой по данным СМИ воспользовались всего лишь 8 предпринимателей, что говорит о недооценке роли данного инструмента, как успешного канала импорта технологий и продвижения товаров.

Другой проблемой является недостаток промышленного франчайзинга, связанного в том числе с передачей лицензии на производство продукции. По имеющейся информации, в Казахстане в сфере производственного франчайзинга задействовано лишь 2% от общего числа франчайзинговых предприятий.

Принимая во внимание вышеизложенное, депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит Вас:

1) Изучить международный франчайзинговый рынок и сформировать перечень компаний-лидеров, прежде всего в производственном секторе, чьи франшизы Правительство могло бы рекомендовать бизнесу для внедрения в Казахстане;

2) Аналогично подходам по поддержке предприятий с участием транс-национальных корпораций, предусмотреть соответствующие стимулы и для предпринимателей малого и среднего бизнеса, использующих инструменты международного франчайзинга;

3) Рассмотреть вопрос о субсидировании расходов предприятий по оплате международной франшизы из утвержденного Правительством перечня;

4) Включить развитие международного франчайзинга в число приоритетных направлений Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015 - 2019 годы.

С уважением,

депутаты фракции ДПК «Ак жол»

Е.Барлыбаев

А.Перуашев

Е.Никитинская

К.Абсатиров

Б.Дюсембинов

Д.Еспаева

М. Казбекова