В Великобритании в старинном фортепиано нашли тайник с золотыми монетами
21 апреля 2017, 16:48
Эксперты пришли к выводу, что монеты были изготовлены в период с 1847 по 1915 год, они состоят из золота с частичным добавлением серебра.
В Великобритании настройщик нашел в старинном фортепиано 900 золотых монет, пишет The Guardian, передает РИА Новости.
Администрация колледжа города Бишоп Касл пригласила Мартина Бэкхауса настроить 110-летний инструмент, полученное в дар от местных жителей Грэхема и Мег Хеммингс.
Мужчина поднял клавиатуру и увидел под ней семь мешочков и кожаный кошелек на шнуровке. Внутри оказались соверены и полусоверены – старинные золотые английские монеты.
Эксперты пришли к выводу, что монеты были изготовлены в период с 1847 по 1915 год, они состоят из золота с частичным добавлением серебра. По предварительным оценкам, общая стоимость находки, эквивалентной шести килограммам золота, составляет 500 тысяч фунтов стерлингов.
Супруги Хеммингс купили подержанное фортепиано в 1983 году для детей, которые занимались музыкой. Когда дети выросли и покинули дом, Хеммингсы решили подарить инструмент колледжу. Более 30 лет в их доме хранилось целое состояние, о котором они даже не подозревали.
Ранее британский коллекционер нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов.
Фото © Fotolia / bdavid32
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