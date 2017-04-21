Назарбаев дал поручения правительству и акиму столицы по предстоящей выставке ЭКСПО

На совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию столицы Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал ряд поручений по поводу предстоящей выставки ЭКСПО, передает корреспондент Zakon.kz.

«Готовность объектов ЭКСПО, большинство как мы видим, объектов завершено, готово к эксплуатации. Конгресс-центр и гостиницы еще гостиница продолжаются строительные работа, Ахметжан Смагулович (Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО» Ахметжан Есимов), надеюсь, вы их сделаете», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что именно с приходом А. Есимова «большая работа сделана» по ЭКСПО.

«Большая работа сделана именно с приходом Есимова, сэкономлены огромные средства, оптимизировано и быстро пошло строительство и это мы отмечаем. Но объекты должны быть сданы своевременно», - подчеркнул Н. Назарбаев.

В то же время он акцентировал внимание на вопросах логистики в рамках ЭКСПО.

«По логистике. Впечатления гостей будет складываться с момента их прибытия в аэропорт. Как их встретят в аэропорту, вокзалах. Какой там порядок, вплоть до чистоты туалетов, где они там перекусить могут, как их приняли наши таможенники, пограничники. Как работники обслужили их на ждвокзале. Все это совсем не мелочи, оттуда начинается культура, впечатления человека к стране, куда он прибыл, только что с самолета сошел, с поезда. Потому положено всем работать. Транспорт у нас у Касымбека (Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек). За все отвечаешь ты», - обратился Глава государства к министру.

«Порядок, обучить людей, как надо действовать, как надо принимать, кстати, это касается всех торговых точек Астаны. Приходит покупатель, продавец задом поворачивается к нему, такого на западе никогда не терпели бы. Больше туда покупатель не придет. Их же нанимают частники. То есть культуру столичного города надо поднять. В столичном городе особый климат есть, особое отношение. Люди другие должны быть, а мы до сих пор от Акмолинска никак не можем отойти. Сортиры-то убрали, а неприятный запах до сих пор остается от этого, образно говоря», - пояснил Н. Назарбаев.

Он поручил Кабмину и властям города «подумать» по логистике, решить, если есть какие-то вопросы.

«Аэропорты городов Астаны, Караганды, Кокшетау являются резервными, поэтому там тоже должен быть такой порядок. Значительный поток будет идти автотранспортом, тем более большой поток мы ожидаем из наших областей. Надо организовать на должном уровне придорожный сервис вдоль основных автодорог и обеспечить порядок. Ожидается, что ЭКСПО будет посещать ежедневно от 30 до 120 тысяч человек с учетом проведений в это время различных культурно массовых, спортивных мероприятий должен быть четкий алгоритм доставки людей обеспечение удобства», - подчеркнул Президент.

Далее он коснулся содержания, наполнения выставки ЭКСПО.

«Не все страны участницы утвердили свои проекты экспедиции. Надо сказать, что наш комиссар проделал хорошую работу. Поручаю ЭКСПО и МИД РК ускорить процесс контентного наполнения всеми участниками всеми павильонов. Казахстанский павильон будет в центре внимания, они в Казахстан, прежде всего, едут. Мне докладывают 28 отечественных разработок, включая проект наших вузов в области энергетики, охраны окружающей среды, насколько они соответствуют требованию слову новых технологий? Бозумбаев, Сагадиев (Министр энергетики РК Канат Бозумбаев и министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев) за это отвечают. Не только ЭКСПО. Главное, чтобы наши экспонаты, не уступали зарубежным», - заметил Глава государства.

Также он поручил обеспечить подготовку к имиджевым мероприятия во время ЭКСПО.

«Мы рассматриваем как важный имиджевой проект, утвержденный график из 18 значимых мероприятий высокого уровня, вы знаете, что в их числе саммит ШОС, Астанинский экономический форум, Совет иностранных инвесторов. Также ожидаются визиты на высоком уровне руководителей государств к своим павильонам. Правительству, городу обеспечить качественную проработку всех организационных вопросов, слаженное взаимодействие всех госорганов», - сказал Н. Назарбаев.

«По пребыванию гостей в городе. Визитной карточкой будут волонтеры, которых мы сейчас готовим. Успех выставки будет зависеть от их гостеприимства, внимательности, четкой работы, насколько они подготовлены, хорошо что они языками владеют, могут поговорить. Есимову, Исекешеву (аким Астаны Асет Исекешев) обратить на это внимание. Министерству здравоохранения РК, строго следить за тем, как мы будем обслуживать гостей: за медицинскими услугами и следить за качеством пищевой продукции в точках общественного питания. Не дай Бог, там возникнет безобразие в связи с качеством», - предупредил Президент.

По информационной работе он отметил, что цель выставки «не только поднять имидж страны, но и обеспечить ознакомление посетителей, как иностранных, так и казахстанцев, с самыми передовыми технологиями.

«Максимально задействовать все СМИ по популяризации ЭКСПО, его экспонатов в мире и внутри станы. Абаев (министр по информации и коммуникации РК Даурен Абаев), ты отвечаешь это. На строительство и ввод мы затратили огромные госсредства, они должны эффективно работать и после выставки на страну. Нужно, чтобы они не только покрывали свое содержание и эксплуатацию, но и вносили свой вклад в экономику страны. Просчитаны ли варианты, механизмы будущего эффективного использования инфраструктуры этого города. Это вопрос Есимову, мы должны видеть целостную картину по использованию всех имеющихся после завершения выставки объектов», - уточнил Глава государства.

В заключение Н. Назарбаев поручил Правительству вместе с Нацкомпанией «Астана ЭКСПО» «еще раз внимательно посмотреть и внести предложения», если какие-то вопросы имеются.