В РК назначен вице-министр национальной экономики РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бакенов Ернар Багытжанулы назначен вице - министром национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МНЭ РК.

Бакенов Ернар родился 25 октября 1974 года в г. Караганда. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Ленинском районном филиале Народного банка г. Караганды с

должности контролёра - кассира.

С 1997 по 2007 годы работал на должностях ведущего, главного инспектора, начальника отдела организации контроля таможенного оформления Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 годы работал в АО «Центр развития торговой политики» в должности главного эксперта, заместителя директора, директора Департамента анализа внешнеторговой политики и развития торговли.

С 2012 по апрель 2017 года работал директором Департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2014), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

Женат, имеет двоих детей.