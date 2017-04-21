Лидеру киргизской оппозиции предъявили обвинение в коррупции
21 апреля 2017, 16:57
26 февраля сотрудники госкомитета нацбезопасности Кыргызстана задержали Текебаева, вернувшегося в Бишкек после участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
Лидеру оппозиционной парламентской фракции партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву предъявлено обвинение в коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, передает РИА Новости.
26 февраля сотрудники госкомитета нацбезопасности Кыргызстана задержали Текебаева, вернувшегося в Бишкек после участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Одновременно был задержан бывший посол республики в Корее и Вьетнаме Дуйшонкул Чотонов. Генпрокуратура республики возбудила в отношении политика и ряда лиц уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. Решением райсуда Текебаев был заключен под стражу сроком на 2 месяца.
"Двадцать первого апреля 2017 года на основании собранных следствием доказательств… Текебаеву и бывшему министру чрезвычайных ситуаций КР Д. Чотонову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", — сообщает ведомство.
Фото © РИА Новости . Андрей Стенин
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