Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 12 декабря 2016 года № 20-11/4029

Рассмотрев Ваш Депутатский запрос, оглашенный 7 декабря 2016 года, относительно отдельных вопросов регулирования занятости населения, сообщаем следующее.

Относительно проведения мониторинга реализации нормы пп.1 п.2.ст.28 Закона Республики Казахстан «О занятости населения» в регионах республики и ревизий структуры и штатной численности госпредприятий республиканской и коммунальной собственности в целях получения объективной информации по данному вопросу

Мониторинг реализации подпункта 1) пункта 2 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О занятости населения» (далее - Закон) проводится путем проведения проверок работодателей.

Ежегодно проверками охватывается не более 5 процентов предприятий республики (с учетом ограничений в части проведения проверок субъектов предпринимательства, предусмотренных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан).

За 9 месяцев 2016 года государственными инспекторами труда проведено 7 897 проверок, по результатам которых выявлено 13 614 нарушений, в том числе 742 нарушения в части непредоставления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест.

Учитывая существующие ограничения на проведение проверок, государственными инспекторами труда усилена разъяснительная работа с работодателями. С начала текущего года обучение по вопросам норм трудового законодательства проведено с 4346 работодателями и 116 тыс. работниками.

Учитывая важность поднимаемого Вами вопроса, в 2017 году местными исполнительными органами будут проведены проверки государственных предприятий на выполнение требований Закона в части направления сведений о наличии свободных рабочих мест. Соответствующие поручения даны.

Относительно реализации внесенных предложений по совершенствованию действующего законодательства

Целью внедрения процедуры декларирования деятельности работодателя является обеспечение трудовых прав работников и безопасных условий труда на производстве.

В соответствии со статьей 200 Трудового кодекса Республики Казахстан, условием участия работодателей в декларировании является соответствие параметров их деятельности требованиям трудового законодательства Республики Казахстан.

Декларирование деятельности работодателя осуществляется местным органом по инспекции труда совместно с региональными объединениями работодателей и территориальными объединениями профсоюзов.

Для участия в декларировании своей деятельности работодатель направляет в местный орган по инспекции труда по месту нахождения организации, заполненную совместно с профсоюзным органом заявление-декларацию о деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников.

В данном случае требование направления центру занятости населения сведений о наличии свободных рабочих мест не является предметом декларирования деятельности работодателя (данное требование регулируется законодательством о занятости населения), в связи с чем, дополнение критериев оценки деятельности работодателя указанными требованиями представляется нецелесообразным.

Относительно создания в республике Биржи труда, соответствующей международным стандартам, с необходимой региональной инфраструктурой

С 2011 года во всех городах и районных центрах страны действуют центры занятости населения, которые функционируют по тем же принципам, что и Биржи труда.

Центры занятости населения осуществляют реализацию активных мер содействия занятости, регистрацию обратившихся лиц в качестве ищущих работу и безработных, оценку состояния и прогноз развития занятости населения, оказывают помощь в подборе подходящей работы и иные меры содействия занятости населения.

Информационная и методологическая поддержка центров занятости населения обеспечивается АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства здравоохранения и социального развития (далее - Центр).

Его основной целью является укрепление деятельности центров занятости населения.

На сегодня Центр осуществляет мониторинг хода реализации активных мер содействия занятости населения, оценку и выработку предложений по их совершенствованию, сопровождение единой информационной системы социально-трудовой сферы.

С 2017 года в рамках совместного со Всемирным банком проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» будет проведена работа по повышению потенциала и эффективности деятельности центров занятости населения, которая также предусматривает обучение сотрудников центров занятости населения.

Более того, в соответствии с вновь принятой Программой развития занятости и массового предпринимательства предусматривается создание Единой информационной базы рынка труда - электронной «Биржи труда», о которой Вы тоже упоминаете в своих предложениях. Данная работа будет осуществляться на базе действующей платформы www.enbek.kz.

Электронная «Биржа труда» будет интегрирована с информационными системами государственных органов, включать в себя базы данных частных агентств занятости и интернет портал поиска работы и подбора персонала.

В настоящее время, проводится работа по формированию электронной Биржи труда, которая будет отвечать современным рыночным принципам и упростит работодателям направление сведений о наличии вакантных должностей, а соискателям поиск работы и трудоустройство.

Таким образом, роль Биржи труда на сегодня уже выполняют центры занятости населения, и вновь создаваемая информационная база рынка труда - электронная «Биржа труда» станет составной частью институциональной системы обеспечения занятости.

В части совершенствования информационной системы

С июля 2013 года действует информационный портал «Работа» www.enbek.kz (далее - портал) для содействия в поиске работы и подборе персонала. На портале ежедневно публикуются вакансии работодателей, частных агентств занятости и средств массовой информации, а также резюме соискателей.

В 2016 году на портале размещено более 43 тыс. вакантных мест, более 45 тыс. резюме, за весь период самостоятельно зарегистрировались 2 501 работодателей, 8 684 соискателя, 69 частных агентств занятости и 6 средств массовой информации. Только за текущий год количество посетителей портала возросло с 45 тысяч до 78 тысяч, количество просмотров - с 242 тысяч до 889 тысяч.

Будет продолжена работа по продвижению данного информационного портала и увеличению числа работодателей и частных агентств занятости, зарегистрированных на нем.

В дальнейшем информационно-разъяснительная работа на местах, особенно в сельской местности, будет усилена. Основная роль в реализации новой Программы отведена местным исполнительным органам. Так, акимы сел и поселков будут непосредственно обеспечивать реализацию мер на местах, проводить информационно-разъяснительную работу, консультировать и вести мониторинг лиц, участвующих в Программе.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Депутатский запрос от 6 января 2016 года № ДЗ-177

«Касательно безработицы и обеспечения занятости населения»

В соответствии с Планом Нации - «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», одним из основных направлений государственной политики является всемерная реализация идеи Общества Всеобщего Труда.

Глава государства неоднократно отмечал, что главным приоритетом в государственной социальной политике является обеспечение занятости населения.

Действенной мерой минимизации безработицы является своевременное пополнение работодателями свободных рабочих мест путем направления в центры занятости соответствующих сведений о вакантных должностях.

В соответствии с пп.1 п.2.ст.28 Закона Республики Казахстан «О занятости населения», работодатель обязан направлять центру занятости населения сведения о наличии свободных рабочих мест по вакантным должностям в течение трех рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты.

Аналогичная норма была предусмотрена и в ранее действовавшем Законе Республики Казахстан «О занятости населения» (пп.2 п.1 ст.9).

Вместе с тем, проведенные в регионах встречи с избирателями, а также обсуждение с заинтересованными государственными органами свидетельствуют об имеющихся нарушениях указанной нормы Закона.

Так, в соответствии с результатами проверки, проведенной прокуратурой Павлодарской области, из 587 государственных учреждений и предприятий, только в 147 соблюдались требования законодательства. В остальных 440 организациях выявлено 6 186 фактов отказа в направлении в центры занятости сведений о свободных рабочих местах из которых более 800 вакансий пустовали в течение более чем полугода. В частности, в Казахской женской гимназии №25 г.Экибастуз вакансия учителя казахского языка была свободна более чем 11 месяцев, а в Отделе финансов г.Аксу должность Заведующей хозяйством не заполнялась почти в течении года.

По мнению надзирающих органов наличие таких «подснежников» является удобным для руководства этих предприятий, которые экономию средств направляют на иные цели или же самостоятельно подбираются кадры, что зачастую не обеспечивает их прозрачность и объективность и, возможно, сопряжено с коррупционными проявлениями.

При этом, данная статистика не охватывает частный сектор, где численность организаций составляет порядка 10 тысяч предприятий, свыше 40 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 3 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, где ситуация с соблюдением норм Закона Республики Казахстан «О занятости населения» обстоит еще хуже.

Между тем на учете в качестве безработных в Павлодарской области состоит чуть более 3 тысяч человек, тогда как выявлено более 6 тысяч вакансий. Можно с уверенностью утверждать, что своевременное соблюдение законодательства «О занятости населения», повышение эффективности работы уполномоченных органов и местных исполнительных органов, безусловно, в разы снизило бы уровень безработицы, которое по данным официальной статистики составляет 4,8%.

В целом, вышеуказанные данные приведены только по Павлодарской области, которая не является трудоизбыточным регионом. Аналогичная ситуация по данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан имеет место и в других регионах страны, лидерами среди которых наряду с Павлодарской, является г.Астана, Западно-Казахстанская область, г.Алматы и Атырауская область. Всего только по результатам прокурорской проверки трудоустроено более тысячи безработных, и к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 1047 руководителей предприятий и учреждений.

Еще одним пробелом в действующей нормативно-правовой базе в сфере занятости населения является отсутствие стимулирующих механизмов для работодателей.

Так, с 1 января 2016 года в соответствии со вступившим в силу Трудовым кодексом Республики Казахстан, введена норма о декларировании деятельности работодателей (на добровольной основе), который представляет собой процедуру признания деятельности работодателя, соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, на основании поданного им заявления. Однако в критериях оценки работодателей (заявлении-декларации) отсутствует пункт, включающий выполнение вышеуказанной нормы пп.1 п.2.ст.28 Закона Республики Казахстан «О занятости населения».

В этой связи предлагаем с целью усиления стимулирующей составляющей для организаций частного сектора дополнить критерии оценки деятельности работодателя, установленные Правилами декларирования деятельности работодателей (приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 909) пунктом, включающим своевременное выполнение обязанности направлять центру занятости населения сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).

Дополнительным эффективным ресурсом, направленным на обеспечение занятости населения, являются информационные системы.

Между тем, недостаточная эффективность действующего интернет-ресурса вакансий enbek.kz (портал «Работа в Казахстане») вызывает серьезные сомнения. Так, на сайте за весь период его функционирования зарегистрировано 2 462 работодателя (1,2% от общего количества действующих юридических лиц) и 8412 соискателя (1,8% от общего количества безработных), а по данным казахстанского рейтинга сервиса интернет-статистики, портал «Работа в Казахстане» занимает 167 место по посещаемости среди казахстанских сайтов.

В этой связи, необходимо с целью повышения доступности интернет-ресурса вакансий enbek.kz принять дополнительные меры по его продвижению и усилению разъяснительной работы с населением, особенно в сельской местности.

Таким образом, анализ правоприменения показывает, что проблема безработицы и обеспечения занятости населения в большей степени может быть решена посредством надлежащего выполнения действующих норм Закона Республики Казахстан «О занятости населения», повышения уровня координации уполномоченных органов и местных исполнительных органов, а также широкой разъяснительной работы с населением.

Немаловажным является институциональное обеспечение занятости. Большинство проблем в этой сфере связаны с отсутствием полноценно функционирующей Биржи труда. Создание Биржи труда в Казахстане будет способствовать усилению координации институтов рынка труда, повышению их эффективности.

Функциями Биржи труда могут стать координация деятельности работодателей по поиску подходящих кадров и содействие безработным в поиске подходящей работы, исследование ситуации на рынке труда и др. Деятельность Биржи труда должна отвечать основным рыночным принципам, в частности, предусмотреть упрощенную первичную регистрацию безработных в электронной базе данных (онлайн), а затем при вторичной регистрации гражданину присваивается официальный статус безработного. Вышеупомянутый интернет-ресурс вакансий enbek.kz мог бы стать платформой для информационной базы данных Биржи труда.

Учитывая вышеизложенное, уважаемый Бакытжан Абдирович, просим Вас рассмотреть вопрос о необходимости принятия следующих мер:

1) проведения мониторинга реализации нормы пп.1 п.2.ст.28 Закона Республики Казахстан «О занятости населения» в регионах республики и ревизий структуры и штатной численности госпредприятий республиканской и коммунальной собственности в целях получения объективной информации по данному вопросу;

2) реализации внесенных предложений по совершенствованию действующего законодательства;

3) создание в республике Биржи труда, соответствующей международным стандартам, с необходимой региональной инфраструктурой.

О принятых мерах просим проинформировать в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

С уважением,

члены Фракции партии «Нұр Отан»,

депутаты

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Б. Әбдірайым

С.Ахметов

С. Бычкова

Н. Дулатбеков

М. Магеррамов

М. Махамбетов

Н. Микаелян

А. Смагулов