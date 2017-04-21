Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
21 апреля 2017, 17:16
В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело.
ГКНБ задержал кыргызстанца, лично участвовавшего в казнях пленных в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ИА 24.kg.
Отмечается, что в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО) на территорию Кыргызстана 20 апреля задержан 23-летний боевик, уроженец Ошской области.
Его завербовали в 2013 году и переправили в Сирию, где он присоединился к террористам и участвовал в боевых действиях в Сирии.
В феврале 2016 года после дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.
Фото с сайта akzent.zp.ua
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