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Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии

21 апреля 2017, 17:16

В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело.

ГКНБ задержал кыргызстанца, лично участвовавшего в казнях пленных в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ИА 24.kg.

Отмечается, что в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО) на территорию Кыргызстана 20 апреля задержан 23-летний боевик, уроженец Ошской области.

Его завербовали в 2013 году и переправили в Сирию, где он присоединился к террористам и участвовал в боевых действиях в Сирии.

В феврале 2016 года после дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.

Фото с сайта akzent.zp.ua

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