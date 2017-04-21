Китайский Фонд Шелкового пути заинтересован в сотрудничестве с Холдингом «Байтерек»

При реализации совместных проектов, Холдинг через свои дочерние организации готов оказывать комплексную поддержку по принципу «одного окна».

Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев провел встречу с китайской делегацией во главе с Президентом Фонда Шелкового пути Ван Янцзы. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего инвестиционного сотрудничества , передает , передает Zakon.kz





В частности, китайская сторона выразила заинтересованность в совместной реализации проекта по обеспечению сельского населения качественным доступом к сети интернет. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Холдингом «Байтерек» по проведению волоконно-оптической линий передачи связи в сельские населенные пункты Казахстана», - сообщил Президент Фонда Шелкового пути Ван Янцзы.





В свою очередь глава группы компаний Холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев отметил, что Холдинг располагает всеми необходимыми для этого инструментами финансовой и технической поддержки. «Мы готовы активно развивать и диверсифицировать сотрудничество с Фондом Шелкового пути», - сказал Ерболат Досаев, отметив важным направлением совместное участие в проектах, имеющих региональный интеграционный эффект.





При реализации совместных проектов, пояснил Ерболат Досаев, Холдинг через свои дочерние организации готов оказывать комплексную поддержку по принципу «одного окна». Речь идет о предоставлении широкого спектра услуг - от разработки проектной документации и структурирования проектов до предоставления долгового, долевого и экспортного финансирования.





На данный момент АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» активно сотрудничает с ведущими финансовыми организациями и банками Китая. В частности, сотрудничает с Государственным Банком Развития Китая, Экспортно-Импортным Банком Китая, Агентством «Sinosure», CITIC и др.

Фонд Шёлкового пути — китайский инвестиционный фонд, занимающийся крупными вложениями в инфраструктурные проекты в рамках реализации китайской инициативы «Новый шёлковый путь».