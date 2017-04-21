Жителя Чу с гашишем почти на 4 млн тенге задержали в Карагандинской области
21 апреля 2017, 17:25
Мужчина с 26 кг. гашиша направлялся в Караганду.
14 апреля текущего года сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Караганды при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на контрольно-пропускном посту «Сокыр» была остановлена автомашина марки «Тойота Камри», принадлежащая 28-летнему жителю города Чу Жамбылской области, который ехал в Караганду, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
При осмотре машины в багажном отсеке обнаружены и изъяты пять полиэтиленовых пакета с наркотическим средством «гашиш», общим весом 26 кг., который на «черном рынке» оценивается в 3 миллиона 750 тысяча тенге.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 часть 3 пункт 3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».
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