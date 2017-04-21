Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жителя Чу с гашишем почти на 4 млн тенге задержали в Карагандинской области

21 апреля 2017, 17:25

Мужчина с 26 кг. гашиша направлялся в Караганду.

14 апреля текущего года сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Караганды при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на контрольно-пропускном посту «Сокыр» была остановлена автомашина марки «Тойота Камри», принадлежащая 28-летнему жителю города Чу Жамбылской области, который ехал в Караганду, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

При осмотре машины в багажном отсеке обнаружены и изъяты пять полиэтиленовых пакета с наркотическим средством «гашиш», общим весом 26 кг., который на «черном рынке» оценивается в 3 миллиона 750 тысяча тенге.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 часть 3 пункт 3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...