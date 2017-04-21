«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы

21 апреля 2017, 17:26

Финальный матч состоится 24 мая на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.

Английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанской «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка прошла в пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Во втором полуфинале французский «Лион» проведет поединок с голландским «Аяксом».

Первые матчи пройдут 4 мая, ответные поединки — 11-го.

Финальный матч состоится 24 мая на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. Номинальным хозяином будет победитель пары «Лион» — «Аякс». Действующий обладатель трофея — испанская «Севилья».

Источник: Lenta.ru.

Фото: Sergio Perez / Reuters.

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