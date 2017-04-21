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СМИ: рядом с телом "парижского стрелка" нашли записку с упоминанием ИГ

21 апреля 2017, 17:46

Кроме того, в машине нашли спортивную сумку, в которой было охотничье ружье, патроны и холодное оружие.

Следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях, где в четверг вечером было совершено нападение на полицейских, записку, в которой упоминается террористическая группировка ИГ. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Согласно этой информации, написанную от руки записку нашли рядом с телом ликвидированного стрелка, которым оказался 39-летний житель парижского региона с криминальным прошлым.

Ранее сообщалось, что в салоне автомобиля, на котором "парижский стрелок" приехал к месту нападения на полицейских на Елисейских полях, следователи обнаружили список адресов Главного управления внутренней безопасности Франции (служба контрразведки), отделения полиции в пригороде Парижа и трех оружейных магазинов.

Кроме того, в машине нашли спортивную сумку, в которой было охотничье ружье, патроны и холодное оружие.

По сообщениям СМИ, террористическая группировка ИГ ранее взяла на себя ответственность за нападение в Париже.

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Фото: РИА Новости . Ирина Калашникова.

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