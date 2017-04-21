СМИ: рядом с телом "парижского стрелка" нашли записку с упоминанием ИГ

Кроме того, в машине нашли спортивную сумку, в которой было охотничье ружье, патроны и холодное оружие.

Следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях, где в четверг вечером было совершено нападение на полицейских, записку, в которой упоминается террористическая группировка ИГ. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, передает Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, передает РИА Новости





Согласно этой информации, написанную от руки записку нашли рядом с телом ликвидированного стрелка, которым оказался 39-летний житель парижского региона с криминальным прошлым.





Ранее сообщалось, что в салоне автомобиля, на котором "парижский стрелок" приехал к месту нападения на полицейских на Елисейских полях, следователи обнаружили список адресов Главного управления внутренней безопасности Франции (служба контрразведки), отделения полиции в пригороде Парижа и трех оружейных магазинов.





Кроме того, в машине нашли спортивную сумку, в которой было охотничье ружье, патроны и холодное оружие.





По сообщениям СМИ, террористическая группировка ИГ ранее взяла на себя ответственность за нападение в Париже.





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