В частности, изменения внесены в пункт 1 подпункта 2) и пункт 178) которые изложены в следующей редакции:

«2) в срок не позднее одного рабочего дня с даты назначения ликвидационной комиссии представляет в уполномоченный орган и (или) в банки второго уровня, в которых имеются банковские счета ликвидируемого банка, документ с образцами подписей и оттиска печати по форме согласно приложению 3 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422 (далее - Правила № 207);»

«178. Перечень документов, образующихся в результате деятельности ликвидируемого банка, с указанием сроков хранения, устанавливается постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 66 «Об установлении Перечня основных документов, подлежащих хранению, и сроков их хранения в банках второго уровня», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13710.»

Также изменения затронули следующие НПА:

«Правил проведения конкурса по выбору банка-агента и требований, предъявляемых к банку-агенту»

«Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов»

«Перечнь и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг»

«Правил выбора исламского банка и передачи ему имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка»

«Правил совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом»

«О порядке и сроках публикации финансовой отчетности банковскими и страховыми холдингами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7648, опубликованное 16 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда»

«Требований по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан)»

«Правил проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций»э

«Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия»

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением ряда норм.