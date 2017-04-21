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В Астане застройщик подозревается в присваивании денег пайщиков

21 апреля 2017, 18:42

Пострадавших от действий застройщика просят обратиться в ДВД.

По коллективным заявлениям пайщиков ЖСК «Есіл ЭК» и ЖСК «Future home Astana» расследуются уголовные дела. Расследование проводится по ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) Уголовного Кодекса РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

«Подозреваемым по уголовному делу признан и допрошен застройщик ТОО «Номад-Строй ЭК» Александр Логвинов 1975 г.р., который путем привлечения вверенных пайщиками ЖСК «Есіл ЭК» и ЖСК «Future home Astana» денежных средств в особо крупном размере, присвоил и растратил их», - говорится в сообщении.

ДВД города Астана просит пострадавших от действий застройщика Логвинова А.С. обратиться по тел. 71-60-58, 8775-166-47-97.

Фото: vechastana.kz.

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