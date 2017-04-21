Новый офис Bank RBK открылся на площади Республики

21 апреля 2017 года в Алматы состоялась торжественная церемония открытия нового офиса Bank RBK. Он расположен в историческом центре города по адресу: площадь Республики, 15.





Снаружи 6-этажное здание было полностью отреставрировано, при этом исторический внешний облик здания был сохранен, чтобы не нарушать целостность архитектурного ансамбля. Внутреннее пространство здания было кардинально переформатировано с учетом самых современных тенденций в области дизайна интерьера офисных помещений. Общая реконструированная площадь здания составила порядка 27 тыс. кв. м.





Расчетно-кассовое отделение, расположенное на первом этаже нового офиса, включает два операционных зала общей площадью порядка 150 кв. м. Для обслуживания VIP-клиентов в новом офисе предусмотрено два специальных кабинета. В цоколе здания разместился депозитарий.





Гордостью Банка является Учебный центр RBK – прекрасно оборудованный образовательный комплекс, включающий уникальный многофункциональный конференц-холл, витрину славы, просторные учебные и компьютерные классы, комнаты для психологической разгрузки персонала и брейнсторминга.





«Открытие офиса Bank RBK на главной площади южной столицы символизирует собой начало нового этапа в жизни нашего финансового института, – отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов. – Мы воспринимаем месторасположение нового офиса банка прежде всего как еще более высокую ответственность перед клиентами, регулирующими органами и руководством страны. Но мы не боимся ответственности – напротив, мы рассматриваем ее как эффективный стимул к дальнейшему развитию и совершенствованию нашего банка на пути его становления в качестве своего рода банка-флагмана, финансового института с самым лучшим сервисом и безупречной репутацией».