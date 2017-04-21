Хамитов проиграл бой за титул чемпиона мира
21 апреля 2017, 19:21
Хамитов проиграл действующем чемпиону Fight Nights в легком весе решением судей.
21 апреля во Владивостоке прошел вечер смешанных единоборств Fight Nights Global 63, главным событием которого стал бой казахстанца Куата Хамитова (17-4-1) и россиянина Магомедсайгида Алибекова (7-0).
Бой проходил в формате «5 раундов по 5 минут». Хамитов проиграл действующем чемпиону Fight Nights в легком весе решением судей. Отметим, что к поединку казахстанский боец подошел, имея желтую карточку — он не уложился в нужный вес на взвешивании.
Источник: Sports.kz.
Фото: vecher.kz.
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