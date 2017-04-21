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Первая гроза прогремела в Алматы

21 апреля 2017, 19:51

Раскаты грома и ливень обрушились на Алматы.

В Алматы прошла первая в году гроза, сообщает "Казгидромет". Больше часа над мегаполисом грохотал гром и сверкали молнии.

"Гроза вместе с дождем началась в 16.28, гроза прекратилась в 17.43, а дождь продолжается. На завтра в Алматы также ожидается переменная облачность, гроза, дождь", — прокомментировали синоптики.

Несмотря на прогноз синоптиков, проливной дождь застал врасплох алматинцев в пятничный вечер. Огромные лужи и застрявшие посреди проезжей части поврежденные водой автомобили создали большие заторы на дорогах.

Если в первой половине дня стояла ясная, солнечная погода, то ближе к пяти вечера погода сменилась на ливень, который сопровождался первой в этом году грозой.

Согласно прогнозу "Казгидромета" 22 апреля в Алматы ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью составит+12+14°С, днем — 15-17 градусов тепла.

Ранее, синоптики объявили штормовое предупреждение.

"В ближайшие сутки 22 апреля в связи с прогнозом сильных дождей на реках Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков", — говорится в сообщении.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко.

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