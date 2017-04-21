Назарбаев совершит визит в Китай 14-15 мая

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Пекин 14-15 мая, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов. Абдрахманов в пятницу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.





"Одной из тем двухсторонних переговоров стала подготовка визитов на высоком уровне. Были обсуждены вопросы подготовки визита президента РК Нурсултана Назарбаева на международный форум "Один пояс, один путь" в Пекине 14-15 мая и официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Астану 7-9 июня, в увязке с участием в Саммите ШОС", — сказал Абдрахманов на заявлении для прессы по итогам переговоров.





Главы МИД Казахстана и Китая рассмотрели вопросы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе в области использования трансграничных водных ресурсов, а также взаимодействия по консульским вопросам.





По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве на 2017-2019 годы между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Китая, который станет своего рода "дорожной картой" взаимодействия двух стран на предстоящий трехлетний период.





Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.







